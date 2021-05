Trofeo Città di Casazza, la Val Cavallina ospiterà il Campionato Bergamasco allievi (Di mercoledì 12 maggio 2021) A distanza di quasi due anni, Casazza torna a vivere le emozioni del ciclismo giovanile. Il borgo della Val Cavallina ospiterà infatti la 23esima edizione del Trofeo Comune di Casazza-Medaglia d’Oro Neon Luce in programma il prossimo 13 giugno e valida come prova del Campionato Bergamasco allievi. Prova generale in vista del Campionato regionale, la classica orobica vedrà al via centocinquanta atleti fra i quindici e i sedici anni che proveranno a succedere nell’albo d’oro al loverese Alessandro Romele, mattatore in questo inizio di stagione fra gli juniores. “Dopo esser stati fermati nel 2020 dal Coronavirus, quest’anno abbiamo deciso di puntare nuovamente su questa competizione nel rispetto di tutte le norme sanitarie richieste per ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 12 maggio 2021) A distanza di quasi due anni,torna a vivere le emozioni del ciclismo giovanile. Il borgo della Valinfatti la 23esima edizione delComune di-Medaglia d’Oro Neon Luce in programma il prossimo 13 giugno e valida come prova del. Prova generale in vista delregionale, la classica orobica vedrà al via centocinquanta atleti fra i quindici e i sedici anni che proveranno a succedere nell’albo d’oro al loverese Alessandro Romele, mattatore in questo inizio di stagione fra gli juniores. “Dopo esser stati fermati nel 2020 dal Coronavirus, quest’anno abbiamo deciso di puntare nuovamente su questa competizione nel rispetto di tutte le norme sanitarie richieste per ...

