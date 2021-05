Traffico Roma del 12-05-2021 ore 19:30 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Luceverde Roma ritrovati dalla redazione Iniziamo dalla tangenziale ci sono cose da Corso Francia alla Salaria verso San Giovanni a complicare la situazione un incidente avvenuto all’altezza dell’uscita viale di Tor di Quinto code per Traffico e curiosi anche in direzione dello Stadio Olimpico da viale di Tor di Quinto fino a Corso Francia rallentato anche il tratto Urbano della Roma L’Aquila da Tor Cervara fino al Raccordo in uscita dalla città da Portonaccio la tangenziale verso il centro molto trafficata la galleria Giovanni XXIII da via del Foro Italico a via della Pineta Sacchetti verso la trionfale in colonna e anche su via della Pineta Sacchetti a causa di lavori in corso tra via Emma perodi via San Cleto papà dove si viaggia lo ricordiamo su carreggiata ridotta verso Primavalle sul raccordo in carreggiata interna tratti da ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 maggio 2021) Luceverderitrovati dalla redazione Iniziamo dalla tangenziale ci sono cose da Corso Francia alla Salaria verso San Giovanni a complicare la situazione un incidente avvenuto all’altezza dell’uscita viale di Tor di Quinto code pere curiosi anche in direzione dello Stadio Olimpico da viale di Tor di Quinto fino a Corso Francia rallentato anche il tratto Urbano dellaL’Aquila da Tor Cervara fino al Raccordo in uscita dalla città da Portonaccio la tangenziale verso il centro molto trafficata la galleria Giovanni XXIII da via del Foro Italico a via della Pineta Sacchetti verso la trionfale in colonna e anche su via della Pineta Sacchetti a causa di lavori in corso tra via Emma perodi via San Cleto papà dove si viaggia lo ricordiamo su carreggiata ridotta verso Primavalle sul raccordo in carreggiata interna tratti da ...

lucianonobili : Poco fa, via Gregorio XI. L'asfalto cede, per l'ennesima volta, un camion rimane bloccato in bilico. Strada chiusa… - CarloCalenda : Oggi a La Rustica, quartiere storico di Roma a cavallo tra 3 Municipi e questo complica gli interventi. Mancano ser… - simonebaldelli : In molte grandi città le carreggiate, per un motivo o per un altro, si restringono ogni giorno di più. Questo prob…