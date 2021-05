Toyota - Elettrico, ibrido e idrogeno per raggiungere la carbon neutrality (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Toyota conferma il suo approccio multi-tecnologico per raggiungere entro il 2050 la cosiddetta carbon neutrality e affrontare la sfida della transizione energetica. La Casa nipponica, nonostante le critiche mosse al suo presidente Akio Toyoda per alcune prese di posizione sulla mobilità elettrica, punta su più tecnologie (batterie, ibrido e idrogeno) perché il suo obiettivo è garantire che "nessun cliente venga lasciato indietro.Approccio inclusivo. La Toyota è pienamente impegnata sull'obiettivo di raggiungere la carbon neutrality a livello globale entro il 2050 e pertanto continuerà a investire in molteplici tecnologie e soluzioni innovative a basse emissioni per garantire di soddisfare le esigenze dei nostri ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 12 maggio 2021) Laconferma il suo approccio multi-tecnologico perentro il 2050 la cosiddettae affrontare la sfida della transizione energetica. La Casa nipponica, nonostante le critiche mosse al suo presidente Akio Toyoda per alcune prese di posizione sulla mobilità elettrica, punta su più tecnologie (batterie,) perché il suo obiettivo è garantire che "nessun cliente venga lasciato indietro.Approccio inclusivo. Laè pienamente impegnata sull'obiettivo dilaa livello globale entro il 2050 e pertanto continuerà a investire in molteplici tecnologie e soluzioni innovative a basse emissioni per garantire di soddisfare le esigenze dei nostri ...

Advertising

solomotori : Subaru Solterra, inedito suv elettrico sviluppato con Toyota - SubaruItalia : Il nuovo #SUV #elettrico #Subaru si chiamerà Solterra: convivenza con la #natura, primo veicolo Subaru ad essere co… - StassanoA : RT @quattroruote: #Toyota, cinque grandi azionisti criticano l'ad Akio #Toyoda per le sue posizioni sull'#elettrico ----> - Ricky96582132 : RT @quattroruote: #Toyota, cinque grandi azionisti criticano l'ad Akio #Toyoda per le sue posizioni sull'#elettrico ----> - chevida : RT @quattroruote: #Toyota, cinque grandi azionisti criticano l'ad Akio #Toyoda per le sue posizioni sull'#elettrico ----> -