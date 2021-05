Toscana, la scuola la promuove ma i genitori si rivolgono al Tar per chiedere che la figlia venga bocciata: il giudice gli dà ragione (Di mercoledì 12 maggio 2021) La scuola la promuove ma i genitori si rivolgono al tribunale amministrativo regionale per chiedere che venga bocciata. Una richiesta approvata dal presidente della sezione prima del Tar Toscana, Manfredo Atzeni che ha accolto il ricorso presentato dai genitori della bambina e dall’associazione “Orizzonte autismo” che ha sostenuto la battaglia di mamma e papà. Il caso riguarda un’alunna autistica grave che frequenta una scuola secondaria di primo grado fiorentina. I genitori hanno impugnato il verbale dello scrutinio finale del consiglio di classe dello scorso mese di giugno relativo anche alla prova finale d’esame. Secondo mamma e papà la figlia ha avuto un percorso scolastico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Lalama isial tribunale amministrativo regionale perche. Una richiesta approvata dal presidente della sezione prima del Tar, Manfredo Atzeni che ha accolto il ricorso presentato daidella bambina e dall’associazione “Orizzonte autismo” che ha sostenuto la battaglia di mamma e papà. Il caso riguarda un’alunna autistica grave che frequenta unasecondaria di primo grado fiorentina. Ihanno impugnato il verbale dello scrutinio finale del consiglio di classe dello scorso mese di giugno relativo anche alla prova finale d’esame. Secondo mamma e papà laha avuto un percorso scolastico ...

