Tortolì | Mirko Farci ucciso per difendere la mamma | “Difendere gli altri era il tuo motto” | parla la professoressa

Leggi su sologossip

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Ladiha scritto una lettera d’addio per il giovane. Provava aladall’ex compagno. Una terribile tragedia si è verificata negli ultimi giorni a, in provincia di Nuoro, in Sardegna., un giovane 19 enne, è statomentre provava alaL'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.