Tornare a creare lavoro: obiettivo piena occupazione

Pubblichiamo, per gentile concessione dell'autore, un estratto dal libro Tornare Potenza. Dieci tesi economiche per l'Italia, appena dato alle stampe per i tipi di Altaforte Edizioni

Il problema non si chiama solo austerità. Oltre al necessario ripensamento del paradigma su cui l'Ue – e segnatamente l'eurozona – si fonda (né potrebbe fare altrimenti per potersi reggere in piedi) è infatti necessario un ulteriore «salto» concettuale. Parliamo dell'assunto, anch'esso tipicamente (neo)liberista, per il quale non sarebbe lo Stato a creare lavoro.

Come lo Stato crea lavoro

Ora, tale posizione reca con sé non poche falle sia di ragionamento che metodologiche. Anzitutto, lo Stato crea lavoro direttamente: fino a prova contraria sono lavoratori – e percettori di redditi da lavoro – i ...

