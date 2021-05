Torna una classica del Mediterraneo, la Regata dei Tre Golfi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Si rinnova l'appuntamento con la Regata dei Tre Golfi a Napoli. Dopo lo stop forzato del 2020 dovuto alla pandemia, la storica manifestazione organizzata dal Circolo del Remo e della Vela Italia Torna ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 12 maggio 2021) Si rinnova l'appuntamento con ladei Trea Napoli. Dopo lo stop forzato del 2020 dovuto alla pandemia, la storica manifestazione organizzata dal Circolo del Remo e della Vela Italia...

Ultime Notizie dalla rete : Torna una Torna una classica del Mediterraneo, la Regata dei Tre Golfi Si rinnova l'appuntamento con la Regata dei Tre Golfi a Napoli. Dopo lo stop forzato del 2020 dovuto alla pandemia, la storica manifestazione organizzata dal Circolo del Remo e della Vela Italia torna ad attrarre barche e velisti da tutto il mondo, incantati dalla bellezza del percorso lungo 150 miglia che porta gli scafi in gara da Napoli a Ponza per poi doppiare gli isolotti de Li Galli di ...

La donna rom che era con la minore immortalata a Milano: importante trovarla Mattino Cinque torna sulle tracce di una telefonata che raggiunse Piero Pulizzi sulla sua utenza cellulare, erano passati tre mesi dal video della presunta Denise insieme alla donna rom, era il 14 ...

Torna in libertà Giuseppe Piromalli, ha scontato la pena
Piromalli era stato condannato all'ergastolo per un duplice omicidio, pena poi rimodulata nei gradi di giudizio successivi, ma anche per associazione mafiosa, estorsione ai danni di una società nel po ...

Dalle serie tv uno sguardo su Israele e il conflitto L'escalation delle tensioni in Israele e in Cisgiordania è diventata qualcosa di molto pericolosamente vicino ad una guerra. (ANSA) ...

