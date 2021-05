Torino-Milan, Theo Hernandez: “La Champions League è il nostro obiettivo” (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Il nostro obiettivo è la Champions e dobbiamo lavorare duro per raggiungerlo“. Così il difensore del Milan, Theo Hernandez, dopo la vittoria per 7-0 contro il Torino. “Sono felice per questa vittoria, l’abbiamo preparata bene ma ora pensiamo già alla prossima partita – ha aggiunto Hernandez, quest’oggi a segno con una doppietta, ai microfoni di Sky Sport -. Sapevamo di avere quattro finali e la vittoria contro la Juventus ci ha dato grande coraggio e fiducia per le prossime partite. L’Europeo? Lavoro giorno dopo giorno per il Milan e spero di andare in Nazionale: è il mio sogno più grande“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Ilè lae dobbiamo lavorare duro per raggiungerlo“. Così il difensore del, dopo la vittoria per 7-0 contro il. “Sono felice per questa vittoria, l’abbiamo preparata bene ma ora pensiamo già alla prossima partita – ha aggiunto, quest’oggi a segno con una doppietta, ai microfoni di Sky Sport -. Sapevamo di avere quattro finali e la vittoria contro la Juventus ci ha dato grande coraggio e fiducia per le prossime partite. L’Europeo? Lavoro giorno dopo giorno per ile spero di andare in Nazionale: è il mio sogno più grande“. SportFace.

