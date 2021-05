Torino-Milan, Sirigu furioso dopo il sesto gol: “Vi divertite a fare queste figure?” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Serata da incubo per il Torino all’Olimpico. Nella 36esima giornata di Serie A 2020/2021, i granata crollano contro il Milan e Salvatore Sirigu sbotta con i propri compagni dopo aver raccolto dalla propria porta il pallone del 6-0. L’estremo difensore italiano, come riportato da Sky in telecronaca, è furioso con i suoi: “Vi divertite a fare queste figure?”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) Serata da incubo per ilall’Olimpico. Nella 36esima giornata di Serie A 2020/2021, i granata crollano contro ile Salvatoresbotta con i propri compagniaver raccolto dalla propria porta il pallone del 6-0. L’estremo difensore italiano, come riportato da Sky in telecronaca, ècon i suoi: “Vi?”. SportFace.

Advertising

OptaPaolo : 6 - Il #Milan ha segnato sei reti in una trasferta di Serie A per la prima volta da maggio 2001 contro l'Inter e in… - SuperSportBlitz : #SerieA – HT: Atalanta 1-0 Benevento Bologna 0-1 Genoa Inter Milan 2-1 Roma Lazio 0-0 Parma Sampdoria 1-1 Spezia Sa… - DiMarzio : #TorinoMilan, le formazioni ufficiali - eantoniopolonia : Avrei tanto voluto vedere come, quelle grandissime menti mistiche del Milan Twitter, avrebbero reagito ad un'eventu… - ennejuve : RT @TMacJoy: Non contavo sui passi falsi di Napoli e Milan ma dargliele vinte in questo modo è davvero imbarazzante. Udinese e Torino schif… -