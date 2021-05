Torino-Milan, Pioli: “Mancano gli ultimi 3km in salita, pensiamo già al Cagliari” (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Due trasferte così impegnative con due prestazioni così importanti dal punto di vista dello spirito e del gioco sono un segnale molto importante. Ma per la Champions ci manca ancora una vittoria e dobbiamo pensare già alla prossima partita”. Lo ha detto l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, dopo la vittoria per 7-0 contro il Torino. “Due settimane fa ci davano tutti per mezzi morti mentre la squadra è andata avanti con grande equilibrio e determinazione – ha aggiunto il tecnico rossonero ai microfoni di Sky Sport -. Ho la fortuna di allenare un gruppo speciale che si stima e che si vuole bene. Ma ancora non possiamo festeggiare perché non abbiamo ottenuto nulla”. E ancora: “Siamo diventati una squadra forte dal punto di vista mentale perché non è facile reagire a certe difficoltà. Questa squadra è cresciuta ed è diventata matura”. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Due trasferte così impegnative con due prestazioni così importanti dal punto di vista dello spirito e del gioco sono un segnale molto importante. Ma per la Champions ci manca ancora una vittoria e dobbiamo pensare già alla prossima partita”. Lo ha detto l’allenatore del, Stefano, dopo la vittoria per 7-0 contro il. “Due settimane fa ci davano tutti per mezzi morti mentre la squadra è andata avanti con grande equilibrio e determinazione – ha aggiunto il tecnico rossonero ai microfoni di Sky Sport -. Ho la fortuna di allenare un gruppo speciale che si stima e che si vuole bene. Ma ancora non possiamo festeggiare perché non abbiamo ottenuto nulla”. E ancora: “Siamo diventati una squadra forte dal punto di vista mentale perché non è facile reagire a certe difficoltà. Questa squadra è cresciuta ed è diventata matura”. ...

OptaPaolo : 6 - Il #Milan ha segnato sei reti in una trasferta di Serie A per la prima volta da maggio 2001 contro l'Inter e in… - AntoVitiello : Memorabile 7-0 del #Milan in casa del #Torino. Serata pazzesca per i rossoneri, con trame e giocate spettacolari. A… - acmilan : Ecco i migliori gol segnati a Torino contro i granata 5?? #TorinoMilan: vota il più bello ??… - AllSportsPy : !FINAL!: Atalanta 2 - Benevento 0 / Torino 0 - Milan 7 / Sassuolo 1 - Juventus . #SerieA????. Fecha 36. Zona #UCL: 2… - Migu277 : RT @OptaPaolo: 6 - Il #Milan ha segnato sei reti in una trasferta di Serie A per la prima volta da maggio 2001 contro l'Inter e in casa del… -