Torino-Milan, occhi su Bremer: è un obiettivo di mercato del Diavolo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Bremer guiderà la difesa granata in Torino-Milan di questa sera. Il giocatore brasiliano potrebbe rinforzare i rossoneri in estate. Il punto Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 12 maggio 2021)guiderà la difesa granata indi questa sera. Il giocatore brasiliano potrebbe rinforzare i rossoneri in estate. Il punto

Advertising

ZZiliani : Detto che questo #Napoli l’anno prossimo non potrà non lottare per lo scudetto, il calendario in discesa gli mette… - Antonio_Tatti_ : RT @NonSoloJuve: Il MILAN potrebbe perdere punti perché Torino e Cagliari devono muovere la classifica. L’ATALANTA potrebbe perdere punti… - CarolRadull : Serie A Fixtures Cagliari vs. Fiorentina 7.30pm Atalanta vs. Benevento 9.45pm Bologna vs. Genoa 9.45pm Inter vs… - qnazionale : Serie A, Torino-Milan: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv - MilanNewsit : Torino-Milan, i convocati di Pioli: assenti Tonali e Ibrahimovic -