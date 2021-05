Torino-Milan, Nicola: “Toppato in maniera clamorosa. Mi prendo le colpe” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Davide Nicola, tecnico granata, ha parlato in conferenza stampa al termine di Torino-Milan, gara della 36^ giornata di Serie A Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 12 maggio 2021) Davide, tecnico granata, ha parlato in conferenza stampa al termine di, gara della 36^ giornata di Serie A

Advertising

OptaPaolo : 6 - Il #Milan ha segnato sei reti in una trasferta di Serie A per la prima volta da maggio 2001 contro l'Inter e in… - AntoVitiello : Memorabile 7-0 del #Milan in casa del #Torino. Serata pazzesca per i rossoneri, con trame e giocate spettacolari. A… - acmilan : Ecco i migliori gol segnati a Torino contro i granata 5?? #TorinoMilan: vota il più bello ??… - elliott_il : RT @rickyjames87: Troppi festeggiamenti dopo la partita con la Juve, stasera il Milan prenderà una batosta dal Torino, il Milan rimane una… - Federic86649526 : RT @Pirichello: Il Milan non vinceva a Torino da 10 anni e non vinceva entrambe le trasferte di Torino da 63 anni -