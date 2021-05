Torino Milan LIVE | sorpresa Nicola | Belotti in panchina

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Allo stadio Grande, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Grande”,si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Buongiorno; Singo, Baselli, Mandragora, Linetty, R. Rodriguez; Bonazzoli, Zaza. All. Davide(4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, ...

Commenta per primo Samu Castillejo , esterno offensivo del, parla aTv prima della sfida contro il: 'Ci siamo preparati bene e siamo pronti, dobbiamo vincere per dare maggior valore alla vittoria sulla Juventus. Vincere uno scontro diretto contro i ...DIRETTA: GLI ALLENATORI L'incrocio tra gli allenatori nella diretta diriguarda ovviamente Davide Nicola e Stefano Pioli . Il primo, che finalmente allena la squadra della sua città, ...All’Olimpico c’è Torino-Milan, gara che può dire tanto per la corsa Champions. Le residue speranze della Lazio passano per 4 vittorie biancocelesti e per una sconfitta dei rossoneri. Che avranno ...È un altro match complicato per il Milan che vuole un piazzamento valido per la qualificazione alla prossima Champions League. Il Torino, infatti, è a caccia di punti pesanti ...