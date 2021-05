Torino-Milan, i rossoneri devastanti in trasferta. I numeri | News (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il sito ufficiale rossonero ha pubblicato alcune curiosità su Torino-Milan. La squadra di Pioli è devastante in trasferta Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il sito ufficiale rossonero ha pubblicato alcune curiosità su. La squadra di Pioli è devastante in

Advertising

acmilan : Ecco i migliori gol segnati a Torino contro i granata 5?? #TorinoMilan: vota il più bello ??… - ZZiliani : Detto che questo #Napoli l’anno prossimo non potrà non lottare per lo scudetto, il calendario in discesa gli mette… - Giorno_Milano : Milan, stasera c'è il Toro: Ibra out ma l'entusiasmo è tanto. Le probabili formazioni - SalGal1899 : RT @acmilan: Ecco i migliori gol segnati a Torino contro i granata 5?? #TorinoMilan: vota il più bello ?? - matteo84p : Ma io posso avere l'ansia per un Torino Milan -