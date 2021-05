Torino - Milan 0 - 7: triplo Rebic, doppio Hernandez, Kessie e Brahim Diaz tengono il passo Champions (Di mercoledì 12 maggio 2021) La cronaca del secondo tempo 86' tengono palla i giocatori del Torino che attendono solo il triplice fischio con i giocatori del Milan che attendono nella propria metà campo. outstream 82' Punizione ... Leggi su globalist (Di mercoledì 12 maggio 2021) La cronaca del secondo tempo 86'palla i giocatori delche attendono solo il triplice fischio con i giocatori delche attendono nella propria metà campo. outstream 82' Punizione ...

OptaPaolo : 6 - Il #Milan ha segnato sei reti in una trasferta di Serie A per la prima volta da maggio 2001 contro l'Inter e in… - AntoVitiello : Memorabile 7-0 del #Milan in casa del #Torino. Serata pazzesca per i rossoneri, con trame e giocate spettacolari. A… - SkySport : TORINO-MILAN 0-7 Risultato finale ? ? #Hernandez (19’) ? rig. #Kessie (26’) ? #Diaz (51’) ? #Hernandez (62’) ?… - zazoomblog : Torino-Milan 0-7: fischio finale super prestazione LIVE NEWS - #Torino-Milan #fischio #finale #super - Ticinonline : Pazzo 7-0 del Milan a Torino, torna a vincere la Juve #milan #juve #torino #seriea -