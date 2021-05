Torino-Milan 0-7, Tiziano Crudeli impazzisce per la dominante prestazione dei rossoneri (VIDEO) (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Milan dilaga 7-0 nella trasferta dello stadio Grande Torino contro i granata, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Una prestazione dominante che conferma l’ottima prova fornita dai rossoneri nel big-match con la Juventus di domenica scorsa e che lancia gli uomini di Stefano Pioli a soli tre punti dal tanto atteso ritorno in Champions League. Il telecronista tifoso Tiziano Crudeli, nel corso del commento della gara, è letteralmente impazzito di gioia. Ecco il VIDEO della sua esultanza. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ildilaga 7-0 nella trasferta dello stadio Grandecontro i granata, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Unache conferma l’ottima prova fornita dainel big-match con la Juventus di domenica scorsa e che lancia gli uomini di Stefano Pioli a soli tre punti dal tanto atteso ritorno in Champions League. Il telecronista tifoso, nel corso del commento della gara, è letteralmente impazzito di gioia. Ecco ildella sua esultanza. SportFace.

