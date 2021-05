Torino-Milan 0-7, le pagelle: rossoneri impressionanti, granata imbarazzanti (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Milan si conferma ad altissimi livelli e continua la marcia verso la Champions League, tutto facile per la squadra di Stefano Pioli che ha vinto agevolmente sul campo del Torino, i granata dovranno raggiungere la salvezza nelle prossime partite. Tutti voti positivi per i rossoneri, è quanto confermato anche dalle pagelle del match. Partita veramente incredibile dei rossoneri, grandissima prova di forza in vista delle ultime partite. La gara è in archivio già nel primo tempo con i gol di Theo Hernandez e Kessie su calcio di rigore. Nella ripresa i rossoneri arrotondano il risultato con Diaz, ancora Theo Hernandez e Rebic (tripletta). Finisce 0-7. Torino-Milan, le pagelle Torino (3-5-2): ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ilsi conferma ad altissimi livelli e continua la marcia verso la Champions League, tutto facile per la squadra di Stefano Pioli che ha vinto agevolmente sul campo del, idovranno raggiungere la salvezza nelle prossime partite. Tutti voti positivi per i, è quanto confermato anche dalledel match. Partita veramente incredibile dei, grandissima prova di forza in vista delle ultime partite. La gara è in archivio già nel primo tempo con i gol di Theo Hernandez e Kessie su calcio di rigore. Nella ripresa iarrotondano il risultato con Diaz, ancora Theo Hernandez e Rebic (tripletta). Finisce 0-7., le(3-5-2): ...

OptaPaolo : 6 - Il #Milan ha segnato sei reti in una trasferta di Serie A per la prima volta da maggio 2001 contro l'Inter e in… - AntoVitiello : Memorabile 7-0 del #Milan in casa del #Torino. Serata pazzesca per i rossoneri, con trame e giocate spettacolari. A… - SkySport : TORINO-MILAN 0-7 Risultato finale ? ? #Hernandez (19’) ? rig. #Kessie (26’) ? #Diaz (51’) ? #Hernandez (62’) ?… - KaneACMilan : RT @LouGirardiReal: #Milan schiaccia sassi. 7 gol al #Torino e tutti a casa. - YBah96 : RT @ale_taia: Gli interisti: Il Milan dovrebbe fermarsi, povero torino. Sempre gli interisti: -