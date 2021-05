Tommaso Zorzi, Stefania Orlando amica di Zorzi gli fa una dura critica: “Come opinionista è …” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nella casa del Grande fratello vip, quest’anno, Come accade spesso, sono nate grandi amicizie ma anche forti inimicizie. Tra i personaggi che hanno più legato, certamente c’è Stefania Orlando con Tommaso Zorzi. Il legame sembrava profondo e sincero e i due erano sempre molti vicini, si confortavano, si supportavano e si consigliavano. Si sono piaciuti sin da subito solo da un punto di vista dell’amicizia e il loro legame, profondo e sincero, è durato per tutto il tempo in cui sono rimasti nella Casa del grande fratello vip, programma che poi ha visto la vittoria dell’influencer milanese. Stefania Orlando ha rilasciato una lunga intervista a “Panorama” e ha parlato di Tommaso ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nella casa del Grande fratello vip, quest’anno,accade spesso, sono nate grandi amicizie ma anche forti inimicizie. Tra i personaggi che hanno più legato, certamente c’ècon. Il legame sembrava profondo e sincero e i due erano sempre molti vicini, si confortavano, si supportavano e si consigliavano. Si sono piaciuti sin da subito solo da un punto di vista dell’amicizia e il loro legame, profondo e sincero, èto per tutto il tempo in cui sono rimasti nella Casa del grande fratello vip, programma che poi ha visto la vittoria dell’influencer milanese.ha rilasciato una lunga intervista a “Panorama” e ha parlato di...

Advertising

MediasetPlay : Spoilerissimo su #IlPuntoZ di domani... Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in studio con Tommaso Zorzi! ?? - IsolaDeiFamosi : .@tommaso_zorzi come sempre NERA #Isola #tommasozorzi - MediasetPlay : Rivelazioni scottanti e ospiti speciali: rivedi su Mediaset Play Infinity la nuova puntata de #IlPuntoZ con il nost… - federico20056 : RT @Lunetta_abyss: Scusate, ma qua la vera STAR è Gilda. Tommaso Zorzi who? #tzvip - Lunetta_abyss : Scusate, ma qua la vera STAR è Gilda. Tommaso Zorzi who? #tzvip -