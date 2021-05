Tommaso Zorzi, nuova storia d’amore per l’influencer: chi è il fidanzato (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo aver lasciato Lorenzo Campi, Tommaso Zorzi infiamma le voci di gossip. L’opinionista conferma l’indiscrezione: “Se non è amore è slancio”. Il nuovo amore dell’opinionista (Profilo Instagram di Tommaso Zorzi)Tommaso Zorzi resta uno dei nomi più caldi del gossip italiano, con l’influencer che qualche mese fa ha fatto parlare di se per aver lasciato Lorenzo Campi. L’opinionista dell’Isola dei Famosi si è fatto vedere in strada per Milano con il ballerino di Amici 20, Tommaso Stanziani. Ad immortalare i due ragazzi in giro per il capoluogo lombardo, ci ha pensato il settimanale specializzato ‘Chi’. POTREBBE INTERESSARTI >>> Costacurta, figlio picchiato a sangue dai poliziotti: costretto ad operarsi Infatti i due sono stati immortalati mano ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo aver lasciato Lorenzo Campi,infiamma le voci di gossip. L’opinionista conferma l’indiscrezione: “Se non è amore è slancio”. Il nuovo amore dell’opinionista (Profilo Instagram diresta uno dei nomi più caldi del gossip italiano, conche qualche mese fa ha fatto parlare di se per aver lasciato Lorenzo Campi. L’opinionista dell’Isola dei Famosi si è fatto vedere in strada per Milano con il ballerino di Amici 20,Stanziani. Ad immortalare i due ragazzi in giro per il capoluogo lombardo, ci ha pensato il settimanale specializzato ‘Chi’. POTREBBE INTERESSARTI >>> Costacurta, figlio picchiato a sangue dai poliziotti: costretto ad operarsi Infatti i due sono stati immortalati mano ...

MediasetPlay : Spoilerissimo su #IlPuntoZ di domani... Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in studio con Tommaso Zorzi! ?? - IsolaDeiFamosi : .@tommaso_zorzi come sempre NERA #Isola #tommasozorzi - MediasetPlay : Rivelazioni scottanti e ospiti speciali: rivedi su Mediaset Play Infinity la nuova puntata de #IlPuntoZ con il nost… - llunastorta : ma che pena, tommaso zorzi parlo di te - trombiculadore : Attualmente monetizzando l’odio per conto di Tommaso Zorzi -