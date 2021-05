Tommaso Zorzi esce allo scoperto: le foto che lo ‘inchiodano’, è innamorato (Di mercoledì 12 maggio 2021) Beccato ed immortalato per le strade di Milano mentre scambia gesti d’amore, con un altro personaggio della TV. L’ex gieffino del Grande Fratello Vip 5 è venuto finalmente a capo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 12 maggio 2021) Beccato ed immortalato per le strade di Milano mentre scambia gesti d’amore, con un altro personaggio della TV. L’ex gieffino del Grande Fratello Vip 5 è venuto finalmente a capo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

MediasetPlay : Spoilerissimo su #IlPuntoZ di domani... Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in studio con Tommaso Zorzi! ?? - IsolaDeiFamosi : .@tommaso_zorzi come sempre NERA #Isola #tommasozorzi - IsolaDeiFamosi : Spoilerissimo su #IlPuntoZ di stasera... Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in studio con Tommaso Zorzi! ?? - antweet20 : Lo hai letto l'articolo? non sto facendo io outing. lo sta facendo Chi. Con l'ausilio di Tommaso Zorzi. Scema io ch… - giuljah : RT @Morena_3v: Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani PER ME SIETE UN GRANDISSIMO SÌ #amici20 #tzvip -