In questi giorni Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono stati immortalati insieme tra le vie di Milano. In molti, dopo aver visto le foto del settimanale Chi, si sono posti una domanda: «Cosa c'è tra l'opinionista dell'Isola dei Famosi e l'ex ballerino di Amici 20?» La risposta a questa domanda è arrivata direttamente da Zorzi attraverso delle storie sul suo profilo Instagram. Il noto influencer e ex volto noto del GFVip 5 ha cercato di spiegare tutta la situazione tra lui e Stanzani. A quanto pare i due Tommaso si stanno semplicemente conoscendo e saranno proprio loro un giorno a rivelare ai loro fan un'eventuale relazione.

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi Andrea Damante 'Voglio un figlio con Elisa Visari'/ 'Giulia De Lellis? Giusto che...' Andrea Damante è l'ospite del nuovo appuntamento con Il Punto Z, show condotto da Tommaso Zorzi , in onda questa sera alle 20.45 su Mediaset Play. Durante la lunga chiacchierata con l'ex gieffino, il deejay ha parlato non solo della sua attuale fidanzata Elisa Visari ma anche della ...

Andrea Damante su Elisa Visari: "Mai stato tanto innamorato", poi parla di Giulia De Lellis Andrea Damante è tra gli ospiti della puntata de Il punto Z in onda su Mediaset Play mercoledì 12 maggio. Nel salottino di Tommaso Zorzi, il deejay ed ex tronista di Uomini e Donne, ha parlato della sua vita privata, spaziando dalla storia d'amore che sta vivendo con Elisa Visari alla relazione ormai finita con Giulia De ...

Tommaso Zorzi: “Mi sono detto: ‘Perché non posso monetizzare anche io l’odio?’” Il Fatto Quotidiano Isola 15, Akash Kumar attacca Tommaso Zorzi e smette di seguirlo sui social: ecco cos’è successo Akash Kumar è stato naufrago dell’Isola dei Famosi soltanto per pochi giorni. Ma durante la sua esperienza nel noto reality si è fatto notare per i suoi attacchi agli gli opinionisti del programma e ...

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani stanno insieme? Le parole dell’influencer su Instagram Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani stanno insieme? L'ex volto noto del GFVip 5 risponde attraverso delle storie Instagram ...

