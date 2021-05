Tokyo 2021 | gli atleti giapponesi saranno vaccinati entro la fine di giugno? 2 500 somministrazioni previste

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Una situazione decisamente intricata. Il Cio e il Comitato organizzatore giapponese proseguono con la loro linea relativa all’organizzazione delle Olimpiadi di: i Giochi si faranno, ma all’atto pratico è ancora da capire con quali modalità nella loro totalità. Vista la situazione di emergenza sanitaria i protocolli previstiparticolarmente rigidi. Non è un caso che il Governo nipponico abbia deciso di estendere lo stato di emergenza fino al 31 maggio. Il mese scorso, le quattro prefetture di, Osaka, Hyogo e Kyoto sono state poste in stato di emergenza per la terza volta e, adottando un approccio assai prudenziale, si è deciso di prendere più tempo per ridurre il tasso di infezioni da Coronavirus. Oltre a prolungare lo status emergenziale citato, il primo ministro Yoshihide Suga ha annunciato che anche le prefetture ...

Una situazione decisamente intricata. Il Cio e il Comitato organizzatore giapponese proseguono con la loro linea relativa all'organizzazione delle Olimpiadi di Tokyo: i Giochi si faranno, ma all'atto ...