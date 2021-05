TikTok ha iniziato a sperimentare il suo shopping in-app in Europa (Di mercoledì 12 maggio 2021) TikTok sta sondando il mercato europeo per implementare un nuovo ecommerce all’interno della sua piattaforma. L’intenzione è seguire le orme di Facebook e scommettere sugli acquisti online (foto: Mario Tama/Getty Images)TikTok sta muovendo i suoi primi passi nel mondo dell’ecommerce: l’app ha avviato i test europei delle vendite in-app, lanciando così un ulteriore guanto di sfida a Facebook. Il colosso di Menlo Park oramai già da tempo ha assottigliato ulteriormente il già labile confine tra social network ed ecommerce, lanciando su Facebook, Instagram e WhatsApp dei prodotti che consentono ai suoi utenti di effettuare acquisti direttamente nell’applicazione, contattando il venditore. La popolare piattaforma di ByteDance, invece, sta cercando di replicare all’estero il successo che l’applicazione cinese Douyin ha ottenuto nel suo primo anno di ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 maggio 2021)sta sondando il mercato europeo per implementare un nuovo ecommerce all’interno della sua piattaforma. L’intenzione è seguire le orme di Facebook e scommettere sugli acquisti online (foto: Mario Tama/Getty Images)sta muovendo i suoi primi passi nel mondo dell’ecommerce: l’app ha avviato i test europei delle vendite in-app, lanciando così un ulteriore guanto di sfida a Facebook. Il colosso di Menlo Park oramai già da tempo ha assottigliato ulteriormente il già labile confine tra social network ed ecommerce, lanciando su Facebook, Instagram e WhatsApp dei prodotti che consentono ai suoi utenti di effettuare acquisti direttamente nell’applicazione, contattando il venditore. La popolare piattaforma di ByteDance, invece, sta cercando di replicare all’estero il successo che l’applicazione cinese Douyin ha ottenuto nel suo primo anno di ...

