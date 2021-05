TikTok adotta nuove misure per bloccare i profili degli under 13

Leggi su wired

(Di mercoledì 12 maggio 2021)logo is seen displayed on a phone screen in this illustration photo taken in Krakow, Poland on November 20, 2019. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)per la privacyutenti di. A seguito del blocco imposto dal Garante italiano per la protezione dei dati personali il 9 febbraio per la tutela dei minorenni, arriva un nuovo giro di vite da parte del social network. La app cinese si è impegnata a garantire la cancellazione, entro 48 ore,account che sono stati segnalati e che, dopo attente verifiche, risultano intestati a utenti che hanno meno di 13 anni di età. Inoltregarantirà un rafforzamento dei “meccanismi di accesso alla piattaforma blocco dei dispositivi utilizzati dagli utenti infratredicenni” e ...