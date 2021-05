TikTok adotta nuove misure per bloccare i profili degli under 13 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo il blocco del Garante della privacy, la app cinese stringe sugli account dei minorenni con controlli sull’età e un’informativa più comprensibile TikTok logo is seen displayed on a phone screen in this illustration photo taken in Krakow, Poland on November 20, 2019. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)nuove misure per la privacy degli utenti di TikTok. A seguito del blocco imposto dal Garante italiano per la protezione dei dati personali il 9 febbraio per la tutela dei minorenni, arriva un nuovo giro di vite da parte del social network. La app cinese si è impegnata a garantire la cancellazione, entro 48 ore, degli account che sono stati segnalati e che, dopo attente verifiche, risultano intestati a utenti che hanno meno di 13 anni di età. Inoltre ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo il blocco del Garante della privacy, la app cinese stringe sugli account dei minorenni con controlli sull’età e un’informativa più comprensibilelogo is seen displayed on a phone screen in this illustration photo taken in Krakow, Poland on November 20, 2019. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)per la privacyutenti di. A seguito del blocco imposto dal Garante italiano per la protezione dei dati personali il 9 febbraio per la tutela dei minorenni, arriva un nuovo giro di vite da parte del social network. La app cinese si è impegnata a garantire la cancellazione, entro 48 ore,account che sono stati segnalati e che, dopo attente verifiche, risultano intestati a utenti che hanno meno di 13 anni di età. Inoltre ...

