Tik Tok, il Garante della Privacy chiede nuove misure. I risultati ottenuti finora sono stati “significativi ma non sufficienti” (Di mercoledì 12 maggio 2021) La conferma: niente Tik Tok se non hai almeno 13 anni. Con una nota, il Garante della Privacy impone nuove misure nei confronti del social cinese, da adottare sul mercato italiano, per impedire “in maniera ancora più efficace l’accesso dei più piccoli alla piattaforma”. Secondo il Garante, “Le misure approntate – dopo la sua richiesta esplicita – hanno portato risultati significativi, ma non ancora sufficienti“. Tra il 9 febbraio scorso, data di inizio del blocco imposto, e il 21 aprile, gli utenti italiani ai quali è stato chiesto di confermare di avere più di 13 anni per accedere alla piattaforma sono stati più di 12 milioni e mezzo. Di questi, 500mila sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) La conferma: niente Tik Tok se non hai almeno 13 anni. Con una nota, ilimponenei confronti del social cinese, da adottare sul mercato italiano, per impedire “in maniera ancora più efficace l’accesso dei più piccoli alla piattaforma”. Secondo il, “Leapprontate – dopo la sua richiesta esplicita – hanno portato, ma non ancora“. Tra il 9 febbraio scorso, data di inizio del blocco imposto, e il 21 aprile, gli utenti italiani ai quali è stato chiesto di confermare di avere più di 13 anni per accedere alla piattaformapiù di 12 milioni e mezzo. Di questi, 500mila...

