Tiburtino III | troppe persone “note” sotto casa | scatta il blitz della Polizia Arrestato pusher 48enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Via vai“anomalo”,il controllo da parte. Sono stati gli agenti del IV Distretto San Basilio, diretto da Eugenio Ferraro, ad arrestare nel corso di un servizio coordinato di contrasto al fenomeno dello spaccio P.M.,romano, residente in zona3. I forti sospetti, alimentati dal continuo passaggio didell’interessato, hanno spinto ad accelerare i tempi e procedere ad una perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento di 52 grammi di hashish e 648 grammi di cocaina, parzialmente frazionata in diverse dosi nonché capsule. Oltre alla sostanza, sono stati sequestrati 3 bilancini elettronici insieme a vario materiale per il ...