Theo Hernandez: «Vittoria importante, lavoriamo per la Champions» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Theo Hernandez ha esultato per la Vittoria contro il Torino che ha avvicinato i rossoneri all’obiettivo Champions League Theo Hernandez, intervistato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta 7-0 dal Milan contro il Torino, ha dichiarato: «Vittoria importantissima, siamo felici, l’abbiamo preparata bene ma pensiamo già alla prossima. Sapevamo che mancavano 4 finali da giocare e con la Vittoria contro la Juve ci è tornata la fiducia e il coraggio. Stiamo lavorando per la Champions e mancano 2 partite. Spero di tornare in nazionale e diventare il migliore terzino sinistro del mondo. Per me Maldini è come un migliore amico, lo ringrazio per avermi appoggiato sempre». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021)ha esultato per lacontro il Torino che ha avvicinato i rossoneri all’obiettivoLeague, intervistato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta 7-0 dal Milan contro il Torino, ha dichiarato: «importantissima, siamo felici, l’abbiamo preparata bene ma pensiamo già alla prossima. Sapevamo che mancavano 4 finali da giocare e con lacontro la Juve ci è tornata la fiducia e il coraggio. Stiamo lavorando per lae mancano 2 partite. Spero di tornare in nazionale e diventare il migliore terzino sinistro del mondo. Per me Maldini è come un migliore amico, lo ringrazio per avermi appoggiato sempre». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

cmdotcom : #Milan, #TheoHernandez: '#Maldini il mio miglior amico. L'obiettivo? Diventare il più forte del mondo'… - Labassaeanord : @BausciaCafe “Theo Hernandez è il miglior esterno del mondo?” Una domanda del genere (e la conseguente risposta di… - SamaraSamWorld : RT @Eurosport_IT: MILAN, GOLEADA DA CHAMPIONS ??????? I rossoneri dilagano all'Olimpico di Torino e consolidano il +3 sulla Juventus: triplet… - KunGrax : RT @AndreaPropato: Theo #Hernandez: “Spero di tornare in nazionale, che è il mio più grande sogno. Il rapporto con Maldini? E' come il mio… - RebicIsTheWay : RT @verok_cal: Chi paragona Theo Hernandez ad Hakimi deve essere rinchiuso in un centro psichiatrico a vita -

Ultime Notizie dalla rete : Theo Hernandez Theo Hernandez: "Vittoria importante, lavoriamo per la Champions" Theo Hernandez ha esultato per la vittoria contro il Torino che ha avvicinato i rossoneri all'obiettivo Champions League Theo Hernandez, intervistato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara ...

Il Milan ne fa sette al Toro Al 19' e' Theo Hernandez a sbloccare il risultato con un siluro col mancino da fuori area che sorprende Sirigu sul secondo palo. Poi, due minuti piu' tardi, il portiere granata salva su un colpo di ...

Theo Hernandez: «Vittoria importante, lavoriamo per la Champions» Calcio News 24 Serie A, vincono Atalanta, Milan e Juventus: salvezza Genoa, pari nel Derby ligure Tanti gol e spettacolo nella 37esima giornata di Serie A: non cambia nulla in zona Champions League, Benevento sempre più a rischio retrocessione ...

Theo Hernandez: “Testa al Cagliari, Maldini è come il mio migliore amico” Dopo Torino–Milan, Sky Sport ha intervistato Theo Hernandez, autore di una doppietta questa sera. Ha sbloccato il risultato con uno splendido sinistro da lontano, ha firmato poi il 4-0 ...

ha esultato per la vittoria contro il Torino che ha avvicinato i rossoneri all'obiettivo Champions League, intervistato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara ...Al 19' e'a sbloccare il risultato con un siluro col mancino da fuori area che sorprende Sirigu sul secondo palo. Poi, due minuti piu' tardi, il portiere granata salva su un colpo di ...Tanti gol e spettacolo nella 37esima giornata di Serie A: non cambia nulla in zona Champions League, Benevento sempre più a rischio retrocessione ...Dopo Torino–Milan, Sky Sport ha intervistato Theo Hernandez, autore di una doppietta questa sera. Ha sbloccato il risultato con uno splendido sinistro da lontano, ha firmato poi il 4-0 ...