“The Night House – La Casa Oscura” | dal 16 settembre al cinema Trailer

The Night House – La Casa Oscura, il thriller psicologico diretto da David Bruckner (già regista de Il Rituale) arriverà il 16 settembre nelle sale italiane. Distribuito da The Walt Disney Company Italia, è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2020. Protagonista del film è Rebecca Hall, candidata ai Golden Globe per Vicky Cristina Barcelona e recentemente vista in Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen e nella serie Loop. In The Night House – La Casa Oscura, una vedova (Rebecca Hall) inizia a scoprire gli inquietanti segreti del marito recentemente scomparso.

Sophia Loren triumphs at the David di Donatello awards The big winner of the night was Giorgio Diritti's Hidden Away (Volevo Nascondermi), which won seven awards, including best film, best director and best actor for Elio Germano's portrayal of the ...

The Night House: la casa oscura – Il trailer ufficiale del film Lega Nerd The Night House: la casa oscura – Il trailer ufficiale del film Searchlight Pictures Italia ha diffuso il trailer dedicato a The Night House, il film thriller che arriverà il 16 settembre al cinema.

The Night House – La Casa Oscura, trailer de film con Rebecca Hall The Night House – La Casa Oscura, il thriller psicologico diretto da David Bruckner e interpretato da Rebecca Hall, ...

