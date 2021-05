The International 10 prenderà il via il 5 agosto: l’annuncio di Valve (Di mercoledì 12 maggio 2021) Buone notizie per tutti gli appassionati di esports, in particolare di Dota 2. Valve ha appena confermato che il prossimo 5 agosto prenderà il via The International, aggiungendo che la celebre competizione si svolgerà a Stoccolma, in Svezia. TI10 comincerà non appena si concluderà la stagione 2021 del Dota Pro Circuit, portando le migliori squadre di tutto il mondo a competere per l’Eegis of Champions e a sfidarsi per il montepremi da capogiro di oltre 40 milioni di dollari. Valve ha confermato che la fase a gironi si terrà dal 5 all’8 agosto, con l’evento principale programmato dal 10 al 15 agosto. “Mentre continuiamo a pianificare l’evento tenendo sempre conto del panorama mutevole a causa della pandemia globale ancora in corso, la nostra attenzione si sofferma sulla ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Buone notizie per tutti gli appassionati di esports, in particolare di Dota 2.ha appena confermato che il prossimo 5il via The, aggiungendo che la celebre competizione si svolgerà a Stoccolma, in Svezia. TI10 comincerà non appena si concluderà la stagione 2021 del Dota Pro Circuit, portando le migliori squadre di tutto il mondo a competere per l’Eegis of Champions e a sfidarsi per il montepremi da capogiro di oltre 40 milioni di dollari.ha confermato che la fase a gironi si terrà dal 5 all’8, con l’evento principale programmato dal 10 al 15. “Mentre continuiamo a pianificare l’evento tenendo sempre conto del panorama mutevole a causa della pandemia globale ancora in corso, la nostra attenzione si sofferma sulla ...

Advertising

esports247_it : The International 10 prenderà il via il 5 agosto: l'annuncio di Valve - MonacoXXKarting : RT @TECNECOFILTERS: Lorenzo Coronese The KartKid sul circuito Adria International Raceway per il Campionato Italiano ACI Karting categoria… - TECNECOFILTERS : Lorenzo Coronese The KartKid sul circuito Adria International Raceway per il Campionato Italiano ACI Karting catego… - NoviyeModel : RT @TGMesports: The International 2021: il ritorno. La grande rassegna dedicata a #Dota2 avrà il suo ritorno. Il TI 2021 tornerà in scena… - TGMesports : The International 2021: il ritorno. La grande rassegna dedicata a #Dota2 avrà il suo ritorno. Il TI 2021 tornerà i… -