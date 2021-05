Terrorismo: cade in prescrizione la pena a Luigi Bergamin, uno dei terroristi italiani arrestati in Francia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Mercoledì 28 Aprile 2021 nell’operazione “Ombre Rosse” condotta dall’AntiTerrorismo francese sono stati arrestati 7 terroristi italiani rifugiati da anni in Francia grazie alla dottrina Mitterrand. Il giorno dopo si sono costituiti anche Raffaele Ventura e Luigi Bergamin. Luigi Bergamin ha 72 anni ed era membro della Pac (Proletari Armati per il Comunismo), gruppo terrorista di cui faceva parte anche Cesare Battisti. È stato condannato a 16 anni e 11 mesi di carcere per il concorso morale nell’omicidio del maresciallo Antonio Santoro e dell’agente della Digos Andrea Campagna, avvenuti nel 1978 e nel 1979. Secondo la Corte d’Assise di Milano sono però “trascorsi non solo più di quarant’anni dai gravissimi fatti di reato per cui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Mercoledì 28 Aprile 2021 nell’operazione “Ombre Rosse” condotta dall’Antifrancese sono statirifugiati da anni ingrazie alla dottrina Mitterrand. Il giorno dopo si sono costituiti anche Raffaele Ventura eha 72 anni ed era membro della Pac (Proletari Armati per il Comunismo), gruppo terrorista di cui faceva parte anche Cesare Battisti. È stato condannato a 16 anni e 11 mesi di carcere per il concorso morale nell’omicidio del maresciallo Antonio Santoro e dell’agente della Digos Andrea Campagna, avvenuti nel 1978 e nel 1979. Secondo la Corte d’Assise di Milano sono però “trascorsi non solo più di quarant’anni dai gravissimi fatti di reato per cui ...

