Terrorismo, avvocato Battisti: “Giusta prescrizione Bergamin” (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Da cittadino e avvocato condivido e trovo giusto un esito che faccia sì che una persona non sia in carcere per fatti commessi 40 anni fa. Battisti è l’unico di tutti Pac ad aver avuto l’ergastolo ma questa è una cosa che andrà chiesta ai giudici di merito, non è un problema della Corte d’Appello che Giustamente ha applicato la legge nel caso di Bergamin. La giustizia non è sempre Giusta ma tecnicamente non si può modificare la condanna alla luce di questa. Si prenda, però, in considerazione l’attuale stato detentivo, che essendo stato classificato in As 2, in alta sorveglianza, è in isolamento di fatto da due anni e mezzo.”. Lo dice all’Adnkronos l’avvocato Davide Steccanella, legale di Cesare Battisti, commentando la prescrizione sopraggiunta per ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Da cittadino econdivido e trovo giusto un esito che faccia sì che una persona non sia in carcere per fatti commessi 40 anni fa.è l’unico di tutti Pac ad aver avuto l’ergastolo ma questa è una cosa che andrà chiesta ai giudici di merito, non è un problema della Corte d’Appello chemente ha applicato la legge nel caso di. La giustizia non è semprema tecnicamente non si può modificare la condanna alla luce di questa. Si prenda, però, in considerazione l’attuale stato detentivo, che essendo stato classificato in As 2, in alta sorveglianza, è in isolamento di fatto da due anni e mezzo.”. Lo dice all’Adnkronos l’Davide Steccanella, legale di Cesare, commentando lasopraggiunta per ...

Advertising

globalistIT : - VELOSPORT1960 : Estinta per prescrizione, lo conferma all'Adnkronkos l’avvocato Giovanni Ceola - avvocato_urraro : Dalla discussione generale all'Assemblea Costituente (seduta del 13 marzo 1947).Nell'anniversario del ritrovamento… - augustotrigona : @avvbenedetto @GiorgiaMeloni @fleinaudi Avvocato, lei è un faro di autentica razionalità liberale. La sua testimoni… - smartlifelive : @FmMosca Bisogna chiuderli la bocca.... Quello non possono farlo. Poi creare terrorismo penso non sia lecito. Si ri… -