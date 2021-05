Termini Imerese, ultima speranza per i 900 lavoratori della Blutec. Il Mise annuncia un bando per attrarre nuovi investitori (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un’ultima speranza per i 900 lavoratori di Termini Imerese. Nel corso di un vertice in videoconferenza con Regione e sindacati, il ministero dello Sviluppo Economico ha ufficializzato la pubblicazione di un nuovo bando “esclusivo” per lo stabilimento siciliano allo scopo di attrarre nuovi investitori. L’intento è quello di mettere in salvo i lavoratori che senza proroghe vedranno scadere la cassa integrazione a giugno e temono la liquidazione di Blutec, la società che nel 2015 ha rilevato lo stabilimento siciliano e i cui vertici sono poi finiti a processo in un’inchiesta per il crac e il presunto utilizzo indebito dei contributi pubblici. Il bando potrebbe essere pubblicato già nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un’per i 900di. Nel corso di un vertice in videoconferenza con Regione e sindacati, il ministero dello Sviluppo Economico ha ufficializzato la pubblicazione di un nuovo“esclusivo” per lo stabilimento siciliano allo scopo di. L’intento è quello di mettere in salvo iche senza proroghe vedranno scadere la cassa integrazione a giugno e temono la liquidazione di, la società che nel 2015 ha rilevato lo stabilimento siciliano e i cui vertici sono poi finiti a processo in un’inchiesta per il crac e il presunto utilizzo indebito dei contributi pubblici. Ilpotrebbe essere pubblicato già nel ...

