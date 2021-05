Terme di Sciacca, protesta contro lo stallo in Regione: il sindaco annuncia una marcia fino a Palermo (Di mercoledì 12 maggio 2021) commenta Una marcia da Sciacca a Palermo per protestare 'contro l' immobilismo , il continuo rinvio delle soluzioni, per chiedere alla Regione chiarezza e risposte concrete' sulle Terme del Comune in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 12 maggio 2021) commenta Unadaperre 'l' immobilismo , il continuo rinvio delle soluzioni, per chiedere allachiarezza e risposte concrete' sulledel Comune in ...

Advertising

NuovoSud : Terme, sindaca di Sciacca a piedi fino a Palermo in segno di protesta - AnsaSicilia : Terme, da Sciacca a Palermo a piedi per protesta. Sindaco invita cittadini a unirsi, 'basta attese' | #ANSA - AnsaSicilia : Le Terme di Sciacca, dagli antichi greci all'abbandono di oggi. Patrimonio nato da azionariato popolare, marcia pro… - AnsaSicilia : Le Terme di Sciacca, dagli antichi greci all'abbandono di oggi. Patrimonio nato da azionariato popolare, marcia pro… - RisolutoOnline : Quattro giorni di cammino per le Terme di Sciacca, e il deputato Catanzaro accusa di tradimento Musumeci… -