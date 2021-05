Tennis | Serena e Venus Williams wild card al WTA 250 di Parma

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Con un tweet lanciato poche decine di minuti fa, la MEFEvents, che organizza il WTA 250 e l’ATP 250 di(che si giocano in settimane consecutive prima del Roland Garros), ha annunciato di aver messo a segno un colpo importantissimo per l’evento femminile:saranno. Senza dubbio la mossa delle celebri sorelle americane è legata alla scarsità di match sul rosso fino ad ora, e dunque a una necessità di metterne sulle gambe prima del Roland Garros., che non giocava dalla semifinale degli Australian Open persa contro la giapponese Naomi Osaka, è stata sconfitta nel pomeriggio dall’argentina Nadia Podoroska in due set, mentre, inizialmente iscritta per mezzo di una ...

Advertising

OA_Sport : Serena e Venus Williams protagoniste anche a Parma: avranno una wild card nel WTA 250 immediatamente successivo a R… - sportli26181512 : Internazionali Roma, Serena Williams perde match numero 1000 carriera: vince Podoroska: Serena Williams ko contro l… - Librini_Serena : RT @catlatorre: Quando parliamo di gender gap ci riferiamo a situazioni come quella degli Internazionali d'Italia di Tennis, dove le sporti… - vitasportivait : ?? #Tennis | #IBI21 Nadia Podoroska ???? supera di forza Serena Williams ???? con il punteggio di 7-6(6) 7-5. Terza… - sportface2016 : #IBI2021, le parole di Serena #Williams dopo la sconfitta all'esordio -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Serena

ROMA - Giornata piena di sorprese per il tabellone femminile degli Internazionali d'Italia: dopo le sconfitte sul campo diWilliams e Sofia Kenin anche Simona Halep ha salutato il torneo. La tennista rumena, nonché campionessa uscente e testa di serie numero 3, ha dovuto ritirarsi sul 6 - 1, 3 - 3 in proprio favore .... Lorenzo Sonego è il primo giocatore italiano a qualificarsi per gli ottavi di finale degli ... Fuori la numero 2 Osaka eWilliams Nel femminile, eliminazione a sorpresa di Naomi Osaka e di ...Tennis | Featured, WTA | Dopo la sconfitta contro Nadia Podoroska, Serena Williams in conferenza stampa aveva rivelato che avrebbe controllato col proprio team se fosse possibile ...Al Tennis Club Parma scenderanno in campo due delle giocatrici più forti di ogni epoca. Le sorelle Serena e Venus Williams hanno ricevuto una wild card a testa per il tabellone principale dell’Emilia- ...