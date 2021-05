Tebas accusa | «C’è Infantino dietro al progetto Superlega»

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Javier, presidente della Liga, attacca Giannipresidente della FIFA: ecco le dichiarazioni sullaJavierattacca Gianni, presidente della FIFA, come fautore del. Le sue parole riportate da ESPN.– «C’è luialdella, gliel’ho già detto di persona. L’ho detto e lo ripeterò ancora,a tutto questo c’è il presidente della FIFA Gianni». FLORENTINO PEREZ – «Non c’è nulla di personale, abbiamo due opinioni diverse sul calcio. L’ho sentito dire che il calcio sarà rovinato in tre anni, ma semplicemente non è la verità. Quello che presenta è un nuovo tipo di industria ...

Come stanno i conti dei 12 ribelli della Superlega Gravina aveva già spiegato che "non si può mettere sotto accusa un'idea", per Christillin "non si può fare il processo alle intenzioni". Anche, Javier Tebas attacca Gianni Infantino, presidente della FIFA, come fautore del progetto Superlega. Le sue parole riportate da ESPN. SUPERLEGA – «C'è lui dietro al progetto della Superlega, gliel'ho ...