Teatro Arcimboldi | Facciamo#Tamtam con Leonardo Manera giovedì 13 maggio

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Si torna a parlare die di televisione nel prossimo appuntamento del format, il palinsesto di approfondimento sui canali social del, concepito appositamente per rinnovare lo scambio e il dialogo con il pubblico. Gianmario Longoni, direttore artistico deldegli13alle ore 18.00, in diretta Facebook, accoglierà, comico, attore e conduttore radiofonico che ha fatto parte del cast di Zelig, la popolare trasmissione televisiva che dal 2007 al 2012 è stata registrata proprio aldegli. Indimenticabili i personaggi e i monologhi che...

... come del resto sarà la Nona Sinfonia, l'ultima, a concludere questa rassegna, il 15 luglio aldegli, e sempre sotto la bacchetta di Krzysztof Urbaski, che con laVerdi ha iniziato ...Mentre l'ultimo appuntamento della stagione sarà chiuso dalla Nona il 15 luglio aldegli. .Si chiama 'Dal vivo!' la stagione di concerti con cui l'orchestra Verdi di Milano riprende le attività con il pubblico in sala, con nove concerti in programma il mercoledì e il giovedì.