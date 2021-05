“Te lo meriti tutto”. Serena Marchese, un altro momento top per la ballerina dopo Amici 20 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Serena Marchese è stata una delle grandi protagoniste di ‘Amici 20’. Nonostante non sia riuscita a centrare la finalissima del programma, prevista per sabato 15 maggio, la giovane è uscita dalla scuola con grande determinazione e il futuro che l’aspetta è decisamente roseo. La pupilla di Alessandra Celentano ha ottenuto un importante contratto lavorativo e ha anche superato tutte quelle difficoltà, legate ad episodi molto brutti di cui ha sofferto da ragazzina. E i riconoscimenti non sono finiti qui. Nei giorni scorsi è intanto tornata dal suo fidanzato Alessio Baglieri. Originario di Siracusa, ha 21 anni e frequenta l’istituto alberghiero. Stando agli indizi dei loro profili Instagram, la loro storia d’amore dura da circa 3 anni, visto che i primi teneri scatti insieme arrivano nell’estate del 2018. Da quel momento ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021)è stata una delle grandi protagoniste di ‘20’. Nonostante non sia riuscita a centrare la finalissima del programma, prevista per sabato 15 maggio, la giovane è uscita dalla scuola con grande determinazione e il futuro che l’aspetta è decisamente roseo. La pupilla di Alessandra Celentano ha ottenuto un importante contratto lavorativo e ha anche superato tutte quelle difficoltà, legate ad episodi molto brutti di cui ha sofferto da ragazzina. E i riconoscimenti non sono finiti qui. Nei giorni scorsi è intanto tornata dal suo fidanzato Alessio Baglieri. Originario di Siracusa, ha 21 anni e frequenta l’istituto alberghiero. Stando agli indizi dei loro profili Instagram, la loro storia d’amore dura da circa 3 anni, visto che i primi teneri scatti insieme arrivano nell’estate del 2018. Da quel...

