Taranto: almeno quattordici truffe secondo l'accusa, tre arrestati E tre denunciati (Di mercoledì 12 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: Due dei tre soggetti (un 72enne ed un 61enne) sono ritenuti i promotori e gli organizzatori della suddetta associazione, mentre il 74enne, terzo componente, è ritenuto partecipe dell'organizzazione criminale. Risultano indagati anche la moglie del 61enne ed un altro tarantino di 57 anni. Le indagini, condotte dai poliziotti della Squadra Mobile, hanno preso avvio dalla denuncia di due episodi di truffa posti in essere ai danni di società finanziare e di anziane persone che avevano già maturato il diritto alla pensione. Le anziane vittime avevano notato i conti di cui erano intestatari svuotarsi delle somme di denaro relative, spesso, a cessioni del quinto della pensione e corrispondenti alla rata, comprensiva degli interessi, per prestiti accesi a loro insaputa dai malfattori su altri conti correnti aperti presso le banche ed a loro ...

