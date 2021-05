Superbonus, cambiano le scadenze. Ecco le nuove regole (Di mercoledì 12 maggio 2021) Importanti novità in vista per quanto concerne il Superbonus. cambiano le scadenze con l’introduzione di nuove regole. Andiamo a scoprire i dettagli. Il Superbonus 110%, la maxi-detrazione sulle spese per i lavori di miglioramento energetico degli edifici, rappresentano una risorsa importante per gli italiani che stanno vivendo una profonda crisi economica. Una risorsa fondamentale sia per L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 12 maggio 2021) Importanti novità in vista per quanto concerne illecon l’introduzione di. Andiamo a scoprire i dettagli. Il110%, la maxi-detrazione sulle spese per i lavori di miglioramento energetico degli edifici, rappresentano una risorsa importante per gli italiani che stanno vivendo una profonda crisi economica. Una risorsa fondamentale sia per L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

infoiteconomia : Superbonus 110%, le nuove regole: cambiano le scadenze (ma non per tutti) - infoiteconomia : Superbonus, le nuove regole: cambiano le scadenze ma solo per gli edifici con più unità immobiliari - infoiteconomia : Proroga selettiva per il superbonus 110%: come cambiano le scadenze per terminare i lavori - GGennarp : Superbonus, le nuove regole: cambiano le scadenze ma solo per gli edifici con più unità immobiliari - infoiteconomia : Superbonus, le nuove regole: cambiano le scadenze ma solo per gli edifici con più unità immobiliari -