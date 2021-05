Super league: quanto pesano i debiti delle squadre di calcio italiane ed europee? (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nelle scorse settimane abbiamo assistito alla querelle della Super league, nata e morta nell’arco di 48 ore tra l’indignazione generale. Un tentativo fallimentare da parte dei più grandi club di calcio europei di emanciparsi dal resto delle squadre del continente, per creare un campionate elitario e (per loro) assai più remunerativo dell’attuale Champions league. Qual è stato il vero bisogno che ha spinto i 12 club firmatari, alias le squadre più ricche del mondo, ad uscire allo scoperto, esponendosi in modo così aggressivo agli occhi di media e tifosi? Cerchiamo di capirlo in questo articolo. Il disastro finanziario dei più grandi club di calcio d’Europa Le squadre che avevano aderito al mai nato progetto della ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nelle scorse settimane abbiamo assistito alla querelle della, nata e morta nell’arco di 48 ore tra l’indignazione generale. Un tentativo fallimentare da parte dei più grandi club dieuropei di emanciparsi dal restodel continente, per creare un campionate elitario e (per loro) assai più remunerativo dell’attuale Champions. Qual è stato il vero bisogno che ha spinto i 12 club firmatari, alias lepiù ricche del mondo, ad uscire allo scoperto, esponendosi in modo così aggressivo agli occhi di media e tifosi? Cerchiamo di capirlo in questo articolo. Il disastro finanziario dei più grandi club did’Europa Leche avevano aderito al mai nato progetto della ...

