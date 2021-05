Suor Nabila a Gaza | “Situazione terribile | danni alla mia scuola”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) “La”. Non usa mezzi terminiSaleh, preside della ‘Rosary Sisters School’ di Tel el-Hawa, nel centro della Striscia di, per descrivere in un’intervista ad Aki-Adnkronos International le ore drammatiche che sta vivendo insieme ad altre due sorelle nel convento situato all’interno dell’istituto scolastico. La stessa, che si trova “a pochi metri da una postazione militare di Hamas colpita in un raid”, ha riportatoa porte, muri e finestre nell’ultimo bombardamento della mattina. E anche il sistema di pannelli solari che la alimenta è stato “gravemente danneggiato”. “Siamo tra due fuochi, lae fino a pochi minuti qui intorno cadevano le bombe”, è il grido ...

Adnkronos

