Su Disney+ è in arrivo il film d’animazione Raya e l’ultimo drago (Di mercoledì 12 maggio 2021) Manca sempre meno all’uscita di Raya e l’ultimo drago, il nuovo film d’animazione prodotto da Walt Disney e diretto dai registi Don Hall e Lopez Estrada, insieme a Paul Briggs e John Ripa. La pellicola racconta il viaggio nell’immaginario mondo di Kumandra, dove un tempo lontano gli esseri umani vivevano in armonia con i draghi. La pace che regnava su Kumandra venne spazzata via da una forza malvagia: a salvare l’umanità furono i draghi, grazie al loro sacrificio. Ora, a distanza di 500 anni, quella stessa forza malvagia è tornata a minacciare gli umani. Raya, una valorosa guerriera solitaria, ha il compito di trovare l’ultimo drago in modo da riunire il suo popolo e spazzare via la minaccia che incombe su tutta Kumandra, avvalendosi anche dello ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 12 maggio 2021) Manca sempre meno all’uscita di, il nuovoprodotto da Walt Disney e diretto dai registi Don Hall e Lopez Estrada, insieme a Paul Briggs e John Ripa. La pellicola racconta il viaggio nell’immaginario mondo di Kumandra, dove un tempo lontano gli esseri umani vivevano in armonia con i draghi. La pace che regnava su Kumandra venne spazzata via da una forza malvagia: a salvare l’umanità furono i draghi, grazie al loro sacrificio. Ora, a distanza di 500 anni, quella stessa forza malvagia è tornata a minacciare gli umani., una valorosa guerriera solitaria, ha il compito di trovarein modo da riunire il suo popolo e spazzare via la minaccia che incombe su tutta Kumandra, avvalendosi anche dello ...

Advertising

SerialGamerITA : Raya e l’Ultimo Drago: in arrivo la prossima settimana in DVD, Blu Ray e Steelbook, in arrivo a giugno su D #disney - Cinetvlandia : #Luca nuovo trailer del film Disney Pixar in arrivo a giugno su #Disney+ - eToroItalia : L'analisi dei nostri esperti: - Focus sui dati dell'inflazione in Cina, USA e Germania - In arrivo sulle trimestral… - Screenweek : Sono iniziate in quel di Budapest le riprese della serie Marvel #MoonKnight in arrivo prossimamente su Disney+, ed… - Svagaia : RT @khamul2k12: qualsiasi sua opera, anche dopo la sua morte, cadesse nelle mani di Disney o della sua società. Arrivò a rifiutare il lavor… -