Su Apple Tv+ la docuserie 1971: L'Anno in cui la Musica ha Cambiato Tutto, le icone che hanno fatto la storia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nel catalogo sempre più ampio di Apple Tv+ arriva la nuova docuserie 1971: L'Anno in cui la Musica ha Cambiato Tutto, otto episodi per un viaggio, fatto di filmati d'archivio ed interviste, tra le storie dei musicisti e le colonne sonore che hanno plasmato la cultura e la politica del 1971. La serie 1971: L'Anno in cui la Musica ha Cambiato Tutto vanta come produttori i vincitori di Academy, BAFTA e Grammy Award Asif Kapadia e James Gay-Rees, premiati per i film Amy e Senna: il debutto è previsto venerdì 21 maggio, in esclusiva su Apple TV+.

