Stasera in tv | Atelier delle Meraviglie su Discovery+ | le nuove puntate e i nuovi abiti da sposa Anticipazioni

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Dal 13 maggio arrivano in esclusiva suledi, il programma prodotto da Pesci Combattenti che ci porta nel cuore della sartoria più famosa d’Italia perda cerimonia. Maria Celli e i suoi figli, riaprono le porte della loro sartoria boutique che da oltre 60 anni creada. Il matrimonio è un affare di famiglia e Maria, Giampaolo Alessia e Simone lo sanno bene. Saranno loro con le loro diverse anime ad accogliere le coppie di futuri sposi che sceglieranno l’abito per uno dei giorni più importanti della loro vita. Anche in questenon mancheranno siparietti divertenti tra suocere invadenti, piccoli grattacapi, rivalità e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Stasera Atelier

Yeslife

...25 domani serain onda 05 May Periodo particolare, questo, per Enzo Miccio . Da un lato i ... Siamo stati in unnel Salento e il responsabile della sicurezza Covid ci ha fatto rispettare ...Lo showcomincia alle 20, si intitola 'di Barbie Bubu' e ha la regia di Bruno Furnari che è anche co - autore. Barbie Bubu si cambierà d'abito per 20 volte interpretando 15 personaggi ...Da Giovedì 13 maggio torna una nuova edizione de Atelier delle Meraviglie, il programma dedicato all famosa sartoria di abiti da cerimonia ...Abito da sposa cercasi puglia anticipazioni puntata mercoledì 12 maggio 2021, chi sono le spose. Dove in streaming, replica puntata ieri.