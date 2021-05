Stasera in TV 12 maggio cosa vedere: Il Commissario Montalbano o Poveri ma ricchissimi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Stasera in TV mercoledì 12 maggio: Il Commissario Montalbano su Rai 1, Poveri ma ricchissimi su Canale 5. Rete 4, appuntamento con Zona Bianca (Getty Images)Ecco l’elenco delle trasmissioni che andranno in onda Stasera mercoledì 12 maggio sulle maggiori reti televisive italiane. Su Rai 1 alle 21.25 in onda il “Il Commissario Montalbano”. Su Rai 2 in onda alle 21.20 il film “After” con: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Selma Blair, Jennifer Beals e Peter Gallagher. Su Rai 3 dalle 21.20 andrà in onda il consueto appuntamento del mercoledì con “Chi l’ha Visto?” condotto da Federica Sciarelli. Omicidio di Biagio Carabellò: Indagati dalla procura di #Bologna Simona Volpe e Athos ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 12 maggio 2021)in TV mercoledì 12: Ilsu Rai 1,masu Canale 5. Rete 4, appuntamento con Zona Bianca (Getty Images)Ecco l’elenco delle trasmissioni che andranno in ondamercoledì 12sulleri reti televisive italiane. Su Rai 1 alle 21.25 in onda il “Il”. Su Rai 2 in onda alle 21.20 il film “After” con: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Selma Blair, Jennifer Beals e Peter Gallagher. Su Rai 3 dalle 21.20 andrà in onda il consueto appuntamento del mercoledì con “Chi l’ha Visto?” condotto da Federica Sciarelli. Omicidio di Biagio Carabellò: Indagati dalla procura di #Bologna Simona Volpe e Athos ...

Advertising

RaiCultura : Il professor Barbero è la voce narrante del docufilm, in prima visione, dedicato a Napoleone in occasione del bicen… - DPCgov : #6maggio Convocata per stasera prima riunione del tavolo tecnico #protezionecivile sul rientro incontrollato in atm… - chetempochefa : Stasera avremo l'onore di avere con noi il quattro volte Premio Oscar #WoodyAllen, dal 6 maggio nelle sale italiane… - tomlingiuls_ : RT @iblewthings: marzo 2021: la prima donna a vincere tre volte il Grammy con tre album di tre generi diversi. maggio 2020: prima donna a… - Keanu_Reeves_IT : Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 12 maggio John Wick – Capitolo 2, ore 21:20 su Italia 1 Keanu Re… -