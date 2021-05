Spray nasale anti-Covid: primi test all’ospedale San Martino di Genova (Di mercoledì 12 maggio 2021) primi test per uno Spray nasale anti Covid all’Irccs ospedale San Martino di Genova. Al via l’arruolamento dei pazienti dal 15 maggio Partono i primi test sull’uomo per uno Spray nasale anti Covid all’Irccs ospedale San Martino di Genova. Dal 15 maggio avrà inizio l’arruolamento dei pazienti. La sperimentazione mira a dimostrare l’efficacia dello Spray nel limitare drasticamente la carica virale nelle alte vie respiratorie. La soluzione va inalata in entrambe le narici per 3/5 volte al giorno. Entro 4 mesi dovrebbero arrivare i primi risultati. Se saranno positivi, si ... Leggi su zon (Di mercoledì 12 maggio 2021)per unoall’Irccs ospedale Sandi. Al via l’arruolamento dei pazienti dal 15 maggio Partono isull’uomo per unoall’Irccs ospedale Sandi. Dal 15 maggio avrà inizio l’arruolamento dei pazienti. La sperimentazione mira a dimostrare l’efficacia dellonel limitare drasticamente la carica virale nelle alte vie respiratorie. La soluzione va inalata in entrambe le narici per 3/5 volte al giorno. Entro 4 mesi dovrebbero arrivare irisultati. Se saranno positivi, si ...

