Spray nasale anti covid, primi test a Genova: ecco come funziona (Di mercoledì 12 maggio 2021) A breve potremmo avere a disposizione uno Spray nasale anti covid. I primi test partiranno infatti dal 15 maggio, da sabato, presso la clinica San Martino di Genova come ricorda l’Adnkronos, e si cercherà di valutarne l’efficacia. Spra nasale anti covid: come funziona (Foto IlSole24Ore)Lo Spray AOS2020 dovrà essere inalato nelle narici fra le tre e le cinque volte al giorno, e servirà per ridurre la carica virale nelle vie respiratorie. Obiettivo, prevenire i sintomi più gravi del covid, e nel contempo, diminuire la contagiosità degli ammalati e di conseguenza la diffusione del virus. Lo studio, che sarà coordinato dal professor ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) A breve potremmo avere a disposizione uno. Ipartiranno infatti dal 15 maggio, da sabato, presso la clinica San Martino diricorda l’Adnkronos, e si cercherà di valutarne l’efficacia. Spra(Foto IlSole24Ore)LoAOS2020 dovrà essere inalato nelle narici fra le tre e le cinque volte al giorno, e servirà per ridurre la carica virale nelle vie respiratorie. Obiettivo, prevenire i sintomi più gravi del, e nel contempo, diminuire la contagiosità degli ammalati e di conseguenza la diffusione del virus. Lo studio, che sarà coordinato dal professor ...

