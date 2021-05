Sport: Letta, 'va inserito in Costituzione' (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Inserire lo Sport in Costituzione perché l'assenza della parola Sport in Costituzione rappresenta un grande limite". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, all'iniziativa 'Sport bene sociale – Le nostre proposte per giovani, famiglie, società e associazioni'. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Inserire loinperché l'assenza della parolainrappresenta un grande limite". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, all'iniziativa 'bene sociale – Le nostre proposte per giovani, famiglie, società e associazioni'.

Ultime Notizie dalla rete : Sport Letta Sostegni bis: Pd chiede 1 mld per lo sport Lo ha annunciato Mauro Berruto responsabile Sport del Pd durante la conferenza a tema con il segretario Enrico Letta. Nel miliardo c'è "un contributo finanziario alle famiglie per poter iscrivere i ...

Gualtieri e le seconde scelte nello sport: sarà il Sergio Ramos o il Gimondi del Pd? L'ex ministro non era il candidato forte di Letta a Roma, ma alla fine è toccato a lui. I precedenti nel calcio e nel ciclismo possono insegnare qualcosa alla ...

Sostegni bis: Pd chiede 1 mld per lo sport ROMA, 12 MAG - Nel "decreto impreso o sostegni bis, la richiesta del Pd è di destinare un miliardo di euro al mondo dello sport". Lo ha annunciato Mauro Berruto responsabile Sport del Pd durante la co ...

