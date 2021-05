Sport in lutto, il Covid si prende la vita del campione. 30 anni, pochi giorni fa l’ultimo messaggio (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Mi indurranno al coma a causa di un guasto ai polmoni che mi affligge. Vediamo se questo corpo non è arrugginito e può svegliarsi ancora una volta. Posso solo ringraziare la mia famiglia, fratellino, mamma, papà per tutto e più amici per il loro sostegno. Con questo dico addio fino alla fine di questa tappa da regina. Saluti e benedizioni a tutti”. Così aveva scritto lo scorso 7 maggio. Da quella battaglia non si è più svegliato. Il ciclista pluripremiato ai Campionati Panamericani su pista, è morto all’età di 30 anni a causa di una trombosi polmonare derivata da Covid-19, pochi giorni dopo aver annunciato che sarebbe stato indotto in coma. Avrebbe compiuto 31 anni il 24 maggio, ha trascorso diversi giorni in ospedale e la sua famiglia ha denunciato la sua morte lunedì dopo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Mi indurranno al coma a causa di un guasto ai polmoni che mi affligge. Vediamo se questo corpo non è arrugginito e può svegliarsi ancora una volta. Posso solo ringraziare la mia famiglia, fratellino, mamma, papà per tutto e più amici per il loro sostegno. Con questo dico addio fino alla fine di questa tappa da regina. Saluti e benedizioni a tutti”. Così aveva scritto lo scorso 7 maggio. Da quella battaglia non si è più svegliato. Il ciclista pluripremiato ai Campionati Panamericani su pista, è morto all’età di 30a causa di una trombosi polmonare derivata da-19,dopo aver annunciato che sarebbe stato indotto in coma. Avrebbe compiuto 31il 24 maggio, ha trascorso diversiin ospedale e la sua famiglia ha denunciato la sua morte lunedì dopo la ...

Ultime Notizie dalla rete : Sport lutto La città in lutto per la morte di Piero Burresi ... uno spirito imprenditoriale autentico che si è sempre accompagnato con una spiccata sensibilità nei confronti di mondi diversi, dal sociale allo sport, alla cultura e alle tante attività che ...

Focus sulla politica dei richiami dei vaccini anticovid e doppio lutto in provincia Doppio lutto in provincia: nella bassa cordoglio per la morte di una maestra d'asilo di 40 anni, ... Sport, le presentazioni di Hellas, che scende in campo contro il Crotone, e del Chievo che affronta ...

Sport in lutto, ci ha lasciati Mimmo Sciamanna emmelle.it Focus sulla politica dei richiami dei vaccini anticovid e doppio lutto in provincia Dal focus sulla nuova politica dei richiami dei vaccini anti covid alla campagna tamponi nelle scuole del progetto Sentinella fino... Scopri di più ...

Tennis bolzanino in lutto: è morto Mimmo Marini BOLZANO. Mimmo Marini amava il tennis come pochi altri. Una passione unica, genuina, insieme a quella per la sua Juventus, che ha coltivato per una vita intera, soprattutto sui campi in terra battuta ...

